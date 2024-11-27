Бастрыкин взял под личный контроль проверку «замятого ДТП» с пьяным депутатом

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил отчитаться руководителю следственного управления по Забайкальскому краю Александру Вольному по проверке «замятого ДТП» с пьяным депутатом Натальей Дондоковой, сообщается в Telegram-канале ведомства.
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