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Бастрыкин взял под личный контроль проверку «замятого ДТП» с пьяным депутатом

Бастрыкин взял под личный контроль проверку «замятого ДТП» с пьяным депутатом

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил отчитаться руководителю следственного управления по Забайкальскому краю Александру Вольному по проверке «замятого ДТП» с пьяным депутатом Натальей Дондоковой, сообщается в Telegram-канале ведомства.

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