«Огневая карусель» для ВСУ! Лучшее видео из зоны СВО

Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» мотострелкового соединения «Южной» группировки войск уничтожили замаскированные позиции, опорные пункты и скопление личного состава подразделений ВСУ на донецком направлении в зоне проведения специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса.
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