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«Огневая карусель» для ВСУ! Лучшее видео из зоны СВО

«Огневая карусель» для ВСУ! Лучшее видео из зоны СВО

Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» мотострелкового соединения «Южной» группировки войск уничтожили замаскированные позиции, опорные пункты и скопление личного состава подразделений ВСУ на донецком направлении в зоне проведения специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса.

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