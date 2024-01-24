Тренер "Тампы" Купер призвал покупать билеты ради Кучерова

Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа-Бэй Лайтнинг" Джон Купер после победного матча регулярного чемпионата против "Филадельфии Флайерз" заявил, что игра российского нападающего Никиты Кучерова достойна того, чтобы взглянуть на нее вживую.