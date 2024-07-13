Автозавод «Урал» уходит в корпоративный отпуск

В Челябинской области в отпуск уходит целое предприятие. Автозавод «Урал» организует плановый ежегодный корпоративный отпуск с 15 по 28 июля включительно, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу предприятия.
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