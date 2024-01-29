Авдолян прикрылся Гордовичем: в Латвию вывели 100 млн рублей?

Редакция The Moscow Post в ходе расследования деятельности "ББР Банка" обнаружила крайне занимательную схему по выводу крупных сумм за пределы России, неуплату налогов, а в самой цепочке была задействована группа офшоров, латвийский банк.
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