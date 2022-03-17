Илья Долгов: Природа скудной и скучной не бывает

На прошедшем в недавней прошлой жизни Х Международном фестивале цифрового кино в Афинах приз в номинации «Экологические и научно-популярные фильмы» получил выпуск проекта телеканала «Живая Планета» «Тайные механизмы природы» про виноградники.
На прошедшем в недавней прошлой жизни Х Международном фестивале цифрового кино в Афинах приз в номинации «Экологические и научно-популярные фильмы» получил выпуск проекта телеканала «Живая Планета» «Тайные механизмы природы» про виноградники.
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