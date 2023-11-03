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В Ленинградской области забеременела 12-летняя школьница-отличница: подробности произошедшего

В Ленинградской области забеременела 12-летняя школьница-отличница: подробности произошедшего

Накануне россиян шокировала громкая новость. СМИ сообщили, что в Ленинградской области забеременела 12-летняя девочка.

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