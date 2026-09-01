Присяжные в США признали Дуэйна Дэвиса виновным в убийстве рэпера Тупака Шакура

Присяжные в США вынесли обвинительный приговор по делу об убийстве рэпера Тупака Шакура, Дуэйна Кэффи Ди Дэвиса признали виновным.
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