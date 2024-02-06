В Северодвинске фрилансерам расскажут, как работать над дикцией

На мастер-классе предпринимателям и фрилансерам расскажут об эффективных методиках работы над дикцией и содержанием текстовНа мастер-классе предпринимателям и фрилансерам расскажут об эффективных методиках работы над дикцией и содержанием текстовВ Северодвинске пройдет мастер-класс на тему «Публичность: грамотная проявленность».