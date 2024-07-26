Новый поворот в деле Ивана Попова: Участь генерала "Спартака" решила подпись

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Оленевод и вся его камарилья ни за что не откажутся сгноить своих противников. Пример Пригожина очень показателен. Стоило ему только сказать: "Иду посмотреть в глаза оленеводам", тут же и "путчисты", и "предатели-убийцы, и "внезапная" катастрофа самолёта...