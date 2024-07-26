Фото: коллаж Царьграда. Вчера 117K прочитали Выяснилось, что участь генерала Ивана "Спартака" Попова решила его подпись под документами.
Новый поворот в деле Ивана Попова: Участь генерала "Спартака" решила подпись
Комментарии
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Traveller
Оленевод и вся его камарилья ни за что не откажутся сгноить своих противников. Пример Пригожина очень показателен. Стоило ему только сказать: "Иду посмотреть в глаза оленеводам", тут же и "путчисты", и "предатели-убийцы, и "внезапная" катастрофа самолёта...
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9 час.
РМ
Раиса Мелькумова
Согласна, этому оленеводу , видимо, все сойдёт с рук, вспомните танковые турниры, сколько денег там похерили и сколько в карманах осело! Сердюков позакрывать военные училища, прекратилось самолетостроение …, а этот мешок все разворовал и оружия у нас нет, все показное… стыд и позор.
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7 час.
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