МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

7 309 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Бендер Задунайский
    Натовцы в БРИКС ? Это как запустить козла в огород !"Проявляет значит...
  • Багира
    Ворюга Евтюх,  твоё  место  на  нарах,  потому  что  работаешь  на  бандеровцев  и  амеров,  ненавидящих  нашего  Пат...Низвергнут патриа...
  • Раиса Мелькумова
    Согласна, этому оленеводу , видимо, все сойдёт с рук, вспомните танковые турниры, сколько денег там похерили и скольк...Новый поворот в д...

Новый поворот в деле Ивана Попова: Участь генерала "Спартака" решила подпись

Новый поворот в деле Ивана Попова: Участь генерала "Спартака" решила подпись

Фото: коллаж Царьграда. Вчера 117K прочитали Выяснилось, что участь генерала Ивана "Спартака" Попова решила его подпись под документами.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Traveller
Оленевод и вся его камарилья ни за что не откажутся сгноить своих противников. Пример Пригожина очень показателен. Стоило ему только сказать: &quot;Иду посмотреть в глаза оленеводам&quot;, тут же и &quot;путчисты&quot;, и &quot;предатели-убийцы, и &quot;внезапная&quot; катастрофа самолёта...
Ответить
9 час.
РМ
Раиса Мелькумова
Согласна, этому оленеводу , видимо, все сойдёт с рук, вспомните танковые турниры, сколько денег там похерили и сколько в карманах осело! Сердюков позакрывать военные училища, прекратилось самолетостроение …, а этот мешок все разворовал и оружия у нас нет, все показное… стыд и позор.
Ответить
7 час.

Картина дня

наверх