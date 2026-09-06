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Медведев уступил Тиафу в 4-м круге US Open и два года не выходит в 1/4 Большого шлема

Медведев уступил Тиафу в 4-м круге US Open и два года не выходит в 1/4 Большого шлема

Даниил Медведев завершил выступление на US Open, уступив в четвертом круге американцу Фрэнсису Тиафу.

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