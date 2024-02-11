13 советских плакатов, которые делались на полном серьёзе, но сегодня вызывают недоумение и улыбку

Советский плакат — нечто действительно уникальное. Плакаты в стиле соцреализма окружали советского гражданина повсюду, но современному человеку некоторые из них могут показаться довольно странными и даже абсурдными.
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