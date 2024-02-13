25% приморцев при выборе партнера оценивают его музыкальный вкус

Компания МТС провела опрос ко Дню святого Валентина. В исследовании удалось выявить, что жители Владивостока слушают, когда влюблены и насколько музыкальные предпочтения влияют на выбор второй половинки, сообщает PRIMPRESS.
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