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25% приморцев при выборе партнера оценивают его музыкальный вкус

25% приморцев при выборе партнера оценивают его музыкальный вкус

Компания МТС провела опрос ко Дню святого Валентина. В исследовании удалось выявить, что жители Владивостока слушают, когда влюблены и насколько музыкальные предпочтения влияют на выбор второй половинки, сообщает PRIMPRESS.

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