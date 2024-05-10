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Военные новости ★ спецоперация

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Три немецких танка Leopard и два американских Abrams уничтожили бойцы ВС России за минувшую неделю - Минобороны

Три немецких танка Leopard и два американских Abrams уничтожили бойцы ВС России за минувшую неделю - Минобороны

В течение недели с 5 по 10 мая ВС России нанесли 27 групповых ударов высокоточным оружием воздушного и морского базирования, в том числе и гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».

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