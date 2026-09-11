Что не так с разработкой БПЛА в России? "За каждым государственным рублём в придачу полагается прокурор"

Дронопром развивается в стране стремительными темпами. Однако есть и проблемы. Что не так с разработкой БПЛА в России, рассказал Алексей Чадаев: "За каждым государственным рублём в придачу полагается прокурор".
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