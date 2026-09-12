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RT Russia

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Бланар заявил, что экономическое давление на Россию не решает конфликта

Бланар заявил, что экономическое давление на Россию не решает конфликта

Экономическое давление на Россию не способствует урегулированию конфликта на Украине, а поставки оружия Киеву ведут к его дальнейшей эскалации, заявил глава МИД Словакии Юрай Бланар.

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