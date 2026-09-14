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Царьград

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Yle: Финляндия возглавила рейтинг Европы по стоимости топлива

Yle: Финляндия возглавила рейтинг Европы по стоимости топлива

Финляндия вышла на первое место в Европе по ценам на топливо. Цены на бензин и дизель достигли уровня 2022 года.

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