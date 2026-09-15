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Россияне назвали самые раздражающие их слова: лидирует "кринж"

Россияне назвали самые раздражающие их слова: лидирует "кринж"

Как сообщили ТАСС в пресс-службе "Литрес": "Самой раздражающей группой слов стали жаргонизмы и сленг ("кринж", "рофл", "инфа", "лол", "имба" и т.

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