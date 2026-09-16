❗️ Путин назвал избирательную кампанию на выборах в Госдуму значимой и во многом определяющей Президент России Владимир Путин подчеркнул, что выборы состоятся в строгом соответствии с законом и в установленные сроки.
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