Садовое кольцо в Москве перекроют из-за велофестиваля

Марина Трянина

ради кучки вело озабоченных каждый год устраивают нервотрепку и неприятности большинству жителям - автомобилистам: перекрывают улицы, устраивают пробки... А если учесть, что все объездные пути перерыты или закрыты, то это показушное издевательство над автомобилистами требует наказания... Неужели нельзя вело озабоченных отправить на стадион, пусть там катаются вместе со своими семьями и друзьями, почему жизнь большинства жителей должна остановиться?