Вторые мамы: кто участвует в конкурсе "Мой любимый воспитатель". Онлайн-голосование

27 сентября в нашей стране будет отмечаться День воспитателя и всех дошкольных работников. Специально к этому празднику "Толк" совместно с Министерством образования и науки Алтайского края проводит онлайн-фотоконкурс "Мой любимый воспитатель".
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