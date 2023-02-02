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Politico: в Пентагоне считают, что Украину вряд ли ждёт скорый успех в Крыму

Politico: в Пентагоне считают, что Украину вряд ли ждёт скорый успех в Крыму

Издание Politico сообщает, что Пентагон сомневается в возможностях ВСУ, там не видят потенциала Украины для успешной атаки на Крым в ближайшем будущем.

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