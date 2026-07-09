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Буну пропустил лишь 2 из 9 пенальти на ЧМ, став шестым вратарем в истории, отбившим четыре 11-метровых на мундиале

Буну пропустил лишь 2 из 9 пенальти на ЧМ, став шестым вратарем в истории, отбившим четыре 11-метровых на мундиале

Голкипер сборной Марокко отразил пенальти в матче 1/4 финала чемпионата мира-2026 против Франции.Голкипер сборной Марокко отразил пенальти в матче 1/4 финала чемпионата мира-2026 против Франции.

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