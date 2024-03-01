Штурмовавший "Коксохим" в Авдеевке боец рассказал о деталях операции

При начале захвата штурмовыми группами ВС РФ Авдеевского коксохимического комбината военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали стремительно покидать позиции и бросать вооружение, рассказал в беседе с РИА Новости военнослужащий штурмовой группы 1-го Армейского корпуса с позывным "Жук".
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