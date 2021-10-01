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«Присвоил золотой запас Маньчжурии»: за что Сталин казнил маршала Худякова

«Присвоил золотой запас Маньчжурии»: за что Сталин казнил маршала Худякова

В 1945 году на территорию так называемого марионеточного государства Маньчжоу-го высадился советский десант.

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Alex Imen
Темная история, ничего нового.
Valery Pedan
Главное понять - что скрывает темнота...
Владимир Акулов
Темноту надо искать темной , как мрак , ночью , в темной комнате , в темном шкафу...Который спрятан в еще более темном шкафу...

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