Любители историиВоенное дело«Присвоил золотой запас Маньчжурии»: за что Сталин казнил маршала Худякова В 1945 году на территорию так называемого марионеточного государства Маньчжоу-го высадился советский десант.Вернуться к статье31НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьAIAlex ImenТемная история, ничего нового.VPValery PedanГлавное понять - что скрывает темнота...ВАВладимир АкуловТемноту надо искать темной , как мрак , ночью , в темной комнате , в темном шкафу...Который спрятан в еще более темном шкафу...Комментировать
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