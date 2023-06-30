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Важный шаг в развитии школьного образования: введение нового закона о трудовом воспитании школьников

Важный шаг в развитии школьного образования: введение нового закона о трудовом воспитании школьников

Важный шаг в развитии школьного образования: введение нового закона о трудовом воспитании школьников Ирэн ОрлонскаяДепутаты Государственной Думы единогласно приняли в первом чтении законопроект, касающийся важных изменений в системе образования.

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