Важный шаг в развитии школьного образования: введение нового закона о трудовом воспитании школьников Ирэн ОрлонскаяДепутаты Государственной Думы единогласно приняли в первом чтении законопроект, касающийся важных изменений в системе образования.
Важный шаг в развитии школьного образования: введение нового закона о трудовом воспитании школьников Ирэн ОрлонскаяДепутаты Государственной Думы единогласно приняли в первом чтении законопроект, касающийся важных изменений в системе образования.
Свежие комментарии