Певица Зара – о выборах президента РФ в Петербурге: «Я патриот своей страны»

Эстрадная певица приехала на избирательный участок в Петроградском районе. Заслуженная артистка РФ Зарифа Мгоян, известная по сценическому псевдониму Зара, приехала в Петербург, чтобы проголосовать на выборах президента РФ.
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