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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Данк Аарона Гордона после передачи Николы Йокича – лучший момент игрового дня НБА

Первое место в Топ-10 по итогам матчей 17 января занял дуэт «Денвера» Никола Йокич – Аарон Гордон. .

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