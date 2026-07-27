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Why the Best Mean Reversion Exit May Not Be the Mean

Why the Best Mean Reversion Exit May Not Be the Mean

Why the Best Mean Reversion Exit May Not Be the Mean Crude Oil Futures NYMEX:CL1! traddictiv Mean reversion has fascinated traders for decades because it is built on a simple observation: markets rarely move in straight lines forever.

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