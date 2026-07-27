Why the Best Mean Reversion Exit May Not Be the Mean Crude Oil Futures NYMEX:CL1! traddictiv Mean reversion has fascinated traders for decades because it is built on a simple observation: markets rarely move in straight lines forever.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)