Чем заняться в Москве и Санкт-Петербурге 30 июля — 5 августа: неделя со «Снобом»

Продегустировать вина номинантов премии «Сделано в России» на ВДНХ, увидеть золотой состав «Лицедеев» на «Карандаш-фесте» в Старице, услышать, как рождается кризис тональности в музыке Скрябина и Вагнера в Île Thélème, или провести вечер в опустевшей Новой Голландии на юбилейном ужине Kuznyahouse, — рассказываем, чем заняться и куда сходить на ближайшей неделе.
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