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Царьград

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В Архангельске за 30 млн рублей модернизируют сети в Зеленце

В Архангельске за 30 млн рублей модернизируют сети в Зеленце

В поселке Зеленец завершается четвертый этап прокладки водопровода и канализации, и уже в мае абонентов подключат к новой сети, что улучшит водоснабжение более чем для 600 жителей.

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