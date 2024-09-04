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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Таблетки для похудения – большая проблема. Но в лучшем случае журналисты позвонят Тарасовой – она скажет «проблемы не существует». Ильиных о фармакологии в спорте

– Я, например, всю жизнь была уверена, что применительно к собственной профессии нужно обязательно поднимать какие-то острые вопросы.

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