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5koleso.ru

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Свежие комментарии

ЛУКОЙЛ приступает к производству смазочных материалов по стандарту API SQ

По сравнению с предыдущей спецификацией API SP в новом стандарте изменились требования по следующим показателям: Защита от преждевременного воспламенения топливовоздушной смеси (LSPI) после состаривания масла в течение 72 часов в двигателе (тест ….

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