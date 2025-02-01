Чем известна "золотая судья" Елена Хахалева: От свадебного переполоха с Меладзе до связей с "авторитетами"

Азербайджанские власти проинформировали российские правоохранительные органы о задержании в Баку бывшей судьи Елены Хахалевой, которая объявлена в международный розыск по обвинениям в служебном подлоге и мошенничестве.
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