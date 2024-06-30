КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА ЮЛИЯ БАНИШЕВСКАЯ "ШЕСТЬ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ЗА ТУАЛЕТ, СПАСЕНИЕ УТОПАЮЩИХ ТОЖЕ ЗА ДЕНЬГИ": НА КУРОРТАХ ГРАБЯТ ОТДЫХАЮЩИХ Сезон отпусков набирает обороты, а вместе с тем растут и аппетиты курортного сервиса.
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