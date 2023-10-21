Доллар ставят на место перед выборами

Решение об обязательной продаже валютной выручки может укрепить курс рубля до 80−85 Анна Седова Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Материал комментируют: Алексей Зубец Андрей Бунич Вечером 11 октября Владимир Путин подписал указ об обязательной продаже валютной выручки на российском рынке отдельными экспортерами.
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