Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 324 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Alex Nемо
    Нужно было слушать что говорил ВВП в 2021-2022 году. Послушались бы, потери лица и унижения удалось бы избежать. А се...Предсказание неме...
  • Алекс Сэм
    У нас в России около 7 млн мигрантов это такая не хреновая армия при численности ВС РФ 1,5 млн и примерно 1 млн МВДФСБ предотвратила...
  • владимир рябченко
    Вообще-то училище Каспийское... ВВМКУ им. С.М. Кирова...Предсказание неме...

Нафиг нужен русский язык!В Киргизии случился настоящий бунт после "банного дела" в Москве....

Нафиг нужен русский язык!В Киргизии случился настоящий бунт после "банного дела" в Москве....

В Киргизии случился настоящий бунт после "банного дела" в Москве. Возмущённые интернет-пользователи начали требовать полного разрыва с Россией и перехода всей страны на английский: "Нафиг нужен русский язык!" Рейд силовиков в московскую баню с последующим задержанием десятков выходцев из Киргизии вызвал широкий общественный резонанс в республике Средней Азии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх