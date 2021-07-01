Происшествия

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В Республике Крым возбуждено уголовное дело по факту гибели ребенка в результате падения на него футбольных ворот

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено и расследуется уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности (ч.

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