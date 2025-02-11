Москалькова: есть надежда на открытие гуманитарного коридора в Курской области

Россия работает с представителями Украины и Красного Креста по вопросу об открытии гуманитарного коридора для жителей Курской области, сообщила 11 февраля уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
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