Дачникам озвучили условия для оплаты налога от продажи овощей

Дачникам при соблюдении определенных условий не нужно платить налог с продажи самовыращенных овощей. Граждане, не являющиеся индивидуальными предпринимателями или не принадлежащие к категории фермерских хозяйств, освобождаются от уплаты налога на доходы физлиц (НДФЛ) при продаже продукции растениеводства, выращенной в собственном хозяйстве при соблюдении двух условий: если не привлекаются наемные работники по трудовому законодательству; а также если общая площадь земельных участков, находящихся в собственности, не превышает максимально установленной величины 0,5 га.