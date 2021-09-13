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Дачникам озвучили условия для оплаты налога от продажи овощей

Дачникам озвучили условия для оплаты налога от продажи овощей

Дачникам при соблюдении определенных условий не нужно платить налог с продажи самовыращенных овощей.  Граждане, не являющиеся индивидуальными предпринимателями или не принадлежащие к категории фермерских хозяйств, освобождаются от уплаты налога на доходы физлиц (НДФЛ) при продаже продукции растениеводства, выращенной в собственном хозяйстве при соблюдении двух условий: если не привлекаются наемные работники по трудовому законодательству; а также если общая площадь земельных участков, находящихся в собственности, не превышает максимально установленной величины 0,5 га.

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