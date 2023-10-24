Иностранец, расправившийся с челябинкой в баре, предстанет перед судом

Уголовное дело в отношении мигранта, зарезавшего челябинку в пабе, направили в суд. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Центрального района Челябинска утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении иностранного гражданина, обвиняемого в убийстве.
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