Иностранец, расправившийся с челябинкой в баре, предстанет перед судом

Уголовное дело в отношении мигранта, зарезавшего челябинку в пабе, направили в суд. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Центрального района Челябинска утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении иностранного гражданина, обвиняемого в убийстве.