Анастасия Ракова рассказала о новых возможностях изучения математики в МЭШ

Учащиеся 6–11-х классов смогут самостоятельно подобрать уровень сложности индивидуальных занятий Согласно высказыванию Анастасии Раковой, Москва активно работает над улучшением образования и сотрудничает с организациями и компаниями для разработки новых программ и материалов.
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