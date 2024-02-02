Анастасия Ракова рассказала о новых возможностях изучения математики в МЭШ

Учащиеся 6–11-х классов смогут самостоятельно подобрать уровень сложности индивидуальных занятий Согласно высказыванию Анастасии Раковой, Москва активно работает над улучшением образования и сотрудничает с организациями и компаниями для разработки новых программ и материалов.