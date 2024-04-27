Контрольно-ревизионной службе МВД России исполняется 88 лет

28 апреля Контрольно-ревизионная служба МВД России отмечает день своего основания. Так, в соответствии приказом НКВД СССР от 28 апреля 1936 года № 148 был установлен ряд важных для ведомства функций, среди которых – обеспечение и проведение документальных ревизий денежно-материальных ценностей в органах, частях, предприятиях, хозяйствах и на строительных объектах, в связи с чем в составе финансовых и финансово-плановых отделов появились специальные лица – ревизоры.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- При освобождении Новомихайловки морпехи ТОФ захватили большое количество вооружения ВСУ западного производства
- Расчеты гаубиц «Мста-Б» группировки прикрытия Госграницы уничтожили позиции и наблюдательные пункты ВСУ в приграничном с Белгородской областью районе Украины
- Расчеты FPV-дронов и квадрокоптеров российских десантников за сутки нанесли более 20 ударов по объектам ВСУ на Запорожском направлении
Свежие комментарии