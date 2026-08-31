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Зачем под Амуром проложили тайный дублёр Транссиба — и почему по нему до сих пор ходят поезда

Зачем под Амуром проложили тайный дублёр Транссиба — и почему по нему до сих пор ходят поезда

У Транссиба под Хабаровском есть путь, которого не видно ни с берега, ни с самолёта. Однопутный тоннель длиной около 7,2 километра уходит в грунт и пересекает Амур под руслом.

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