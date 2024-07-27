Глава Муравленко объявила голосование за лучший мурал

Жители Муравленко могут проголосовать за любимый мурал. Выбрать фаворита среди изображений природы, семьи, почетного нефтяника и защитников Родины в своем telegram-канале предложила глава города Елена Молдован.
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