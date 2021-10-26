В Приморье уволили главврача больницы в связи с подделкой сертификатов

В Шкотовской центральной районной больнице в Приморье, где ранее правоохранителями были выявлены факты подделки сертификатов о пройденной вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19, уволен главврач, сообщает 26 октября правительство региона.
В Шкотовской центральной районной больнице в Приморье, где ранее правоохранителями были выявлены факты подделки сертификатов о пройденной вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19, уволен главврач, сообщает 26 октября правительство региона.
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