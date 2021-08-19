Ева.ру

86 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Inna Kuznetsov
    Актер такого уровня имеет право на высокую зарплату, а то, что он приведет в чувство и сделает успешным худший в Моск...Гонорар Олега Мен...
  • Яна
    Пьеха воспитанием сына лучше бы занялся,пока ему голову не свернули.Я не била вашего ...
  • Марина Трянина
    Молодец... талант в сочетании порядочностью и достоинством -редкость в наше времяАлексей Чумаков: ...

Яичный белок, водка и кое-что еще... Как в 70 лет оставаться первой красавицей Петербурга — секрет княгини Зинаиды Юсуповой

Яичный белок, водка и кое-что еще... Как в 70 лет оставаться первой красавицей Петербурга — секрет княгини Зинаиды Юсуповой

Женщины во все времена мечтали сохранить молодость и красоту на максимально долгий срок. Кто-то ради этого шел на небывалые жертвы, а кто-то, как княгиня Зинаида Николаевна Юсупова, просто находил свое средство и всю жизнь с успехом его использовал.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх