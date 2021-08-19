Яичный белок, водка и кое-что еще... Как в 70 лет оставаться первой красавицей Петербурга — секрет княгини Зинаиды Юсуповой

Женщины во все времена мечтали сохранить молодость и красоту на максимально долгий срок. Кто-то ради этого шел на небывалые жертвы, а кто-то, как княгиня Зинаида Николаевна Юсупова, просто находил свое средство и всю жизнь с успехом его использовал.