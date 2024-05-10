Во фракции ЛДПР поддержали кандидатуру Мишустина на пост премьера

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов поддерживает кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьера России и считает, что коллеги по фракции ЛДПР будут солидарны в поддержке.
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