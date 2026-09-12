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Царьград

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Фэн Литао рассказал о влиянии советской музыки на Китай

Фэн Литао рассказал о влиянии советской музыки на Китай

Советник посольства КНР в России Фэн Литао заявляет о продолжающемся влиянии советской и русской музыки на Китай, включая популярность "Катюши" и "Подмосковных вечеров".

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