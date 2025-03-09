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В Ханты-Мансийске открылся XXIII Международный фестиваль дебютов «Дух огня»

В Ханты-Мансийске открылся XXIII Международный фестиваль дебютов «Дух огня»

Церемония открытия прошла 6 марта в концертно-театральном центре «Югра-Классик». предоставлено Пресс-службой«Дух огня» является одним из главных отечественных кинособытий, для участия в нем в Ханты-Мансийск приехали ведущие актеры и кинорежиссеры и другие представители киноиндустрии.

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